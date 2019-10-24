В Украину идут морозы: синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о похолодании

В Украине продолжаются последние дни бабьего лета. До конца недели и на выходных еще будет комфортная, почти летняя погода без осадков и теплыми днями, а вот начало следующей недели ознаменуется приходом осенних, даже почти зимних холодов.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в четверг, 24 октября, Украину снова окутают туманы, которые начались неделю назад и существенно затруднили передвижение транспорта по дорогах страны. А некоторые аэропорты даже вынуждены были отменять рейсы из-за чрезвычайно плохой видимости в условиях густого тумана.

"Они (туманы - ред.) постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень", - написала Диденко.

Днем температура воздуха достигнет + 15 + 20 градусов, а на Западе и вовсе потеплеет до +24 градусов. Дожди в Украине все еще маловероятны.

Погода 24 октября. Карты: Наталья Диденко/Facebook

По словам синоптика, в Киеве в четверг будет без осадков, туман, днем около + 16 + 19 градусов.

"Похолодание начнется с понедельника, с 28-го октября", - предупредила синоптик.

"Конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до + 2 + 7 градусов. Так что потихоньку вытягивайте толстые шапки, нормальные пуховики", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь с зимними морозами, снегопадами и температурными качелями. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24.