В Украину идут морозы: синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о похолодании

В Украине продолжаются последние дни бабьего лета. До конца недели и на выходных еще будет комфортная, почти летняя погода без осадков и теплыми днями, а вот начало следующей недели ознаменуется приходом осенних, даже почти зимних холодов. Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, в четверг, 24 октября, Украину снова окутают туманы, которые начались неделю назад и существенно затруднили передвижение транспорта по дорогах страны. А некоторые аэропорты даже вынуждены были отменять рейсы из-за чрезвычайно плохой видимости в условиях густого тумана. "Они (туманы - ред.) постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень", - написала Диденко. Днем температура воздуха достигнет + 15 + 20 градусов, а на Западе и вовсе потеплеет до +24 градусов. Дожди в Украине все еще маловероятны. Погода 24 октября. Карты: Наталья Диденко\/Facebook По словам синоптика, в Киеве в четверг будет без осадков, туман, днем около + 16 + 19 градусов. "Похолодание начнется с понедельника, с 28-го октября", - предупредила синоптик. "Конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до + 2 + 7 градусов. Так что потихоньку вытягивайте толстые шапки, нормальные пуховики", - посоветовала синоптик. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь с зимними морозами, снегопадами и температурными качелями. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24.