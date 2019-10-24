В Счастье откроют дополнительный пункт перехода, - Сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса артист Сергей Сивохо заявляет, что в городе Счастье (Луганская область) планируется открытие дополнительного контрольно пункта въезда-выезда (КПВВ).

Об этом Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня Комитет по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий работал на Луганщине. Были в городе Счастье. И счастья, честно сказать, от увиденного мало... Больно. Поэтому обсудили возможность открытия здесь дополнительного КПВВ", - написал он.

Также Сивохо отметил оперативную работу по реконструкции моста в Станице Луганской, который будет сдан до конца ноября, и назвал его очень важным моментом для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Счастье. Фото: Сергей Сивохо/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Сивохо призывает ввести ежегодный контроль пребывания переселенцев на контролируемой территории вместо двухмесячного. Кроме того, Сивохо создает национальную платформу примирения и единства.