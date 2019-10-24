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24 октября 2019, четверг, 17:06 28
Экономика 2019-10-24T17:07:25+03:00
Українські Новини
Промпроизводство обвалилось на 1,1% за сентябрь

Промпроизводство обвалилось на 1,1% за сентябрь

Промпроизводство, Сокращение производства, Государственная служба статистики, Промышленное производство
Промышленность. Фото: groupdf
Промышленность. Фото: groupdf

В сентябре 2019 года промышленное производство сократилось на 1,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,3% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2018 года в то время, как цены на товары и услуги выросли осенью.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в сентябре 2019 года промпроизводство выросло на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 0,1% (скорректированных) по сравнению с августом 2019 года.

В январе-сентябре 2019 года промпроизводство осталось на уровне января-сентября 2018 года.

Как сообщало агентство, в августе 2019 года промышленное производство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,6% (скорректированных) по сравнению с августом 2018 года.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

Тем временем средняя зарплата по Украине обвалилась.

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