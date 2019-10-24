"Газпром" должен прокачать 50 млрд куб. м газа через Украину, - НБУ

Национальный банк отмечает, что компании "Газпром" (Россия) придется прокачать через Украину транзитом 50 млрд куб. м газа для выполнения контрактных обязательств в то время, как Россия готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

"По транзиту газа. Эта проблема известна и к ней все готовятся… Может быть сценарий, когда в некоторый промежуток времени в следующем году не будет транзита газа через территорию Украины", - сказал он.

Сологуб также оценил, сколько российской компании придется прокачать газа через территорию Украины для выполнения контрактных обязетельств.

"Когда мы ставим прогноз транзита на 50 млрд кубов газа, мы выходим из оценок, какие контрактные обязательства у "Газпрома", сколько сейчас в хранилищах и когда новые газопроводы будут введены в действие. Учитывая все эти факторы, мы видим, что Газпрому придется прокачать через Украину как минимум 50 млрд кубов газа в следующем году, если он будет выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнул замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Коболев заявил, что "Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020. Также Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год.