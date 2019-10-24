Дифтерия добралась до Киева: в столичной школе объявили карантин

В одной из столичных школ на Позняках объявили карантин из-за вспышки дифтерии. Об этом сообщает "Страна". Ирина Володарская, мать одного из учеников, сообщила на своей странице в соцсетях, что несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз лабораторно подтвердили. "Его родители не хотели переходить на домашнее обучение и купили справку о вакцинации. Теперь страдаю я и весь класс", - говорится в посте. По словам автора, сейчас ребенок в больнице и состояние его стабильное. А учеников и родителей завтра приглашают сдать мазки. "Уверена, что история может иметь не самые приятные продолжения", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Миндзрав подтвердил на Закарпатье вспышку дифтерии, которая вспыхнула там впервые за десять лет. Врачи рекомендуют помнить о тяжелых осложнениях, которые вызывает болезнь, и сразу обращаться к специалистам. Напомним, Министерство здравоохранения объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.