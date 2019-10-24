подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 октября 2019, четверг, 16:36 150
Общество 2019-10-24T16:37:22+03:00
Українські Новини
Дифтерия добралась до Киева: в столичной школе объявили карантин

Дифтерия добралась до Киева: в столичной школе объявили карантин

Киев, Вспышка инфекции, Дифтерия, Карантин в школах Киева
Болезнь. Фото: freepick
Болезнь. Фото: freepick

В одной из столичных школ на Позняках объявили карантин из-за вспышки дифтерии. Об этом сообщает "Страна".

Ирина Володарская, мать одного из учеников, сообщила на своей странице в соцсетях, что несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз лабораторно подтвердили.

"Его родители не хотели переходить на домашнее обучение и купили справку о вакцинации. Теперь страдаю я и весь класс", - говорится в посте.

 

По словам автора, сейчас ребенок в больнице и состояние его стабильное. А учеников и родителей завтра приглашают сдать мазки.

"Уверена, что история может иметь не самые приятные продолжения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Миндзрав подтвердил на Закарпатье вспышку дифтерии, которая вспыхнула там впервые за десять лет. Врачи рекомендуют помнить о тяжелых осложнениях, которые вызывает болезнь, и сразу обращаться к специалистам.

Напомним, Министерство здравоохранения объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

Больше новостей о: Киев Вспышка инфекции Дифтерия Карантин в школах Киева

Архив
Новости
Подпольная фабрика сигарет в Сумах украла у страны 30 миллионов гривен 17:14 Новости из регионов
Дело Порошенко: у экс-депутата Рады Корнацкого провели обыски 17:07
Промпроизводство обвалилось на 1,1% за сентябрь 17:06
Обнаруженные 39 мертвых людей в Британии были гражданами Китая 16:54
Суд отказался заставить НАБУ допросить Шокина о миллиардах Януковича 16:52
больше новостей
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая 08:11
больше новостей
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова 13:29
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok