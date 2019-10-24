Дифтерия добралась до Киева: в столичной школе объявили карантин

В одной из столичных школ на Позняках объявили карантин из-за вспышки дифтерии. Об этом сообщает "Страна".

Ирина Володарская, мать одного из учеников, сообщила на своей странице в соцсетях, что несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз лабораторно подтвердили.

"Его родители не хотели переходить на домашнее обучение и купили справку о вакцинации. Теперь страдаю я и весь класс", - говорится в посте.

По словам автора, сейчас ребенок в больнице и состояние его стабильное. А учеников и родителей завтра приглашают сдать мазки.

"Уверена, что история может иметь не самые приятные продолжения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Миндзрав подтвердил на Закарпатье вспышку дифтерии, которая вспыхнула там впервые за десять лет. Врачи рекомендуют помнить о тяжелых осложнениях, которые вызывает болезнь, и сразу обращаться к специалистам.

Напомним, Министерство здравоохранения объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.