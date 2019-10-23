Впервые за 10 лет на Закарпатье началась эпидемия дифтерии

На пресс-конференции 21 октября замдиректора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров сообщила о первом за 10 лет случае заболевания дифтерией, сообщает закарпатский сайт ПроЗахід.

Директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского облсовета Михаил Поляк сообщил, что в инфекционную больницу попали два человека, с диагнозом дифтерия миндалин.

"В течение последних дней в Ужгороде нами выявлено 12 студентов-иностранцев с дифтерией - все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо убедиться, что они носители инфекции и действительно больные", - сказал Поляк.

Михаил Поляк отметил, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, к тому же, ею могут заразиться люди всех возрастов. Инфекция относит к управляемым, то есть к таким, которыми управляют с помощью прививки.

"Количество прививочного материала пока достаточно. Но за 9 месяцев текущего года было вакцинировано лишь 48%. Для того, чтобы составить общественный иммунитет, надо иметь не менее 95%. Подчеркиваем, что прививаться надо и детям, и взрослым, вакцина является одной из обязательных. Советуем долго не раздумывать и прививаться, ведь многие не знает, привиты ли оно вообще, прошли ли оно ревакцинацию, а вакцина в достаточном количестве появилась у нас только в течение последних двух лет. Просим обратиться к своим участковых, семейным врачам или педиатрам и пройти прививки", - предостерегает врач.

Кроме того, следует помнить о тяжелые осложнения, которые может вызвать эта болезнь. Если больной обращается после 4-5 суток, то такие больные выздоравливают с трудом и очень редко.

Как сообщали Українські Новини, стартовала кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка. Ранее случай заболевания дифтерией случился в Хмельницком, где заболела девушка, пропустившая прививку в 16 лет.