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24 жовтня 2019, четвер, 16:36 27
Суспільство 2019-10-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
Дифтерія дісталася до Києва: у столичній школі оголосили карантин

Дифтерія дісталася до Києва: у столичній школі оголосили карантин

Київ, спалах інфекції, Карантин в школах Києва, Дифтерія
Хвороба. Фото: freepick
Хвороба. Фото: freepick

В одній зі столичних шкіл на Позняках оголосили карантин через спалах дифтерії. Про це повідомляє "Страна".

Ірина Володарська, мати одного з учнів, повідомила на своїй сторінці в соцмережах, що кілька днів тому захворів школяр, у якого не було щеплення від дифтерії. Сьогодні лабораторно підтвердили діагноз.

"Його батьки не хотіли переходити на домашнє навчання і купили довідки про вакцинацію. Тепер страждаю я і весь клас", - йдеться в пості.

За словами автора, зараз дитина знаходиться в лікарні і стан хлопчика стабільний. А учнів і батьків запрошують завтра здати мазки.

"Впевнена, що історія може мати не найприємніше продовження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Міндзрав підтвердив на Закарпатті спалах дифтерії. Лікарі рекомендують пам'ятати про тяжкі ускладнення, які викликає хворобу, і відразу звертатися до фахівців, адже епідемія в Ужгороді почалась вперше за десять років

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оголосило про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і поліомієліту.

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