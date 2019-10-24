Дифтерія дісталася до Києва: у столичній школі оголосили карантин

В одній зі столичних шкіл на Позняках оголосили карантин через спалах дифтерії. Про це повідомляє "Страна".

Ірина Володарська, мати одного з учнів, повідомила на своїй сторінці в соцмережах, що кілька днів тому захворів школяр, у якого не було щеплення від дифтерії. Сьогодні лабораторно підтвердили діагноз.

"Його батьки не хотіли переходити на домашнє навчання і купили довідки про вакцинацію. Тепер страждаю я і весь клас", - йдеться в пості.

За словами автора, зараз дитина знаходиться в лікарні і стан хлопчика стабільний. А учнів і батьків запрошують завтра здати мазки.

"Впевнена, що історія може мати не найприємніше продовження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Міндзрав підтвердив на Закарпатті спалах дифтерії. Лікарі рекомендують пам'ятати про тяжкі ускладнення, які викликає хворобу, і відразу звертатися до фахівців, адже епідемія в Ужгороді почалась вперше за десять років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оголосило про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і поліомієліту.