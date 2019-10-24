Українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському, - опитування

Більше 70% жителів України вважають, що країні найбільше не вистачає світу, і близько 40% населення хочуть порядку і стабільності, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передають Українські Новини.

Опитування проводилося з 19 по 22 жовтня на всій території України за винятком окупованих територій Донбасу. Опитано 2,5 тисячі респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

"Сімдесят один відсоток зазначили, що сьогодні Україні найбільше не вистачає миру. 43% - вважають, що Україні потрібен порядок, 40% - стабільність, 37% - єдність, 36% - достаток, по 30% - розвиток і справедливість, 8% - впливовість у світі. Запит на всі перераховані категорії за останні три місяці виріс, більше всього - у відношенні миру і порядку", - йдеться в тексті опитування, опублікованого в четвер на сайті "Рейтингу". Кожен респондент мав можливість вибрати декілька варіантів відповідей із перерахованих.

Скріншот соцопитування ratinggroup.ua

Раніше соціологічна служба імені Разумкова проводила опитування, згідно з яким 56% жителів України виступають проти закріплення в конституції особливого статусу для Луганської та Донецької областей. З тих, хто підтримують повернення республік Донбасу під контроль Києва, 56% хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької і Луганської областей України "на тих же умовах, що були раніше" - до Революції Гідності в 2014 році.

Також більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили.

А кожний другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками "заради миру".