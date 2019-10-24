підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 15:53 22
Суспільство 2019-10-24T17:21:06+03:00
Українські Новини
Українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському, - опитування

Українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському, - опитування

Мир, Володимир Зеленський, війна на Донбасі
Соціологічний опитування. Фото: Pixabаy
Соціологічний опитування. Фото: Pixabаy

Більше 70% жителів України вважають, що країні найбільше не вистачає світу, і близько 40% населення хочуть порядку і стабільності, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передають Українські Новини.

Опитування проводилося з 19 по 22 жовтня на всій території України за винятком окупованих територій Донбасу. Опитано 2,5 тисячі респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

"Сімдесят один відсоток зазначили, що сьогодні Україні найбільше не вистачає миру. 43% - вважають, що Україні потрібен порядок, 40% - стабільність, 37% - єдність, 36% - достаток, по 30% - розвиток і справедливість, 8% - впливовість у світі. Запит на всі перераховані категорії за останні три місяці виріс, більше всього - у відношенні миру і порядку", - йдеться в тексті опитування, опублікованого в четвер на сайті "Рейтингу". Кожен респондент мав можливість вибрати декілька варіантів відповідей із перерахованих.

Скріншот соцопитування ratinggroup.uaСкріншот соцопитування ratinggroup.ua

Раніше соціологічна служба імені Разумкова проводила опитування, згідно з яким 56% жителів України виступають проти закріплення в конституції особливого статусу для Луганської та Донецької областей. З тих, хто підтримують повернення республік Донбасу під контроль Києва, 56% хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької і Луганської областей України "на тих же умовах, що були раніше" - до Революції Гідності в 2014 році.

Також більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили.

А кожний другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками "заради миру".

Більше новин про: Мир Володимир Зеленський війна на Донбасі

Архів
Новини
Справа Порошенка: у екс-депутата Ради Корнацького провели обшуки 17:07
Промвиробництво впало на 1,1% за вересень 17:06
Виявлені 39 мертвих людей в Британії були громадянами Китаю 16:54
Суд відмовився змусити НАБУ допитати Шокіна про мільярди Януковича 16:52
"Газпром" повинен прокачати 50 млрд куб. м газу через Україну, - НБУ 16:43
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Депутати вимагають проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії 12:39
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна 08:19
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО "Сенсея" 11:19 Доповнено
Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби 22:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok