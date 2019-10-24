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24 октября 2019, четверг, 14:52 440 Карта
Общество 2019-10-24T14:52:31+03:00
Українські Новини
В конце рабочей недели туманы накроют всю Украину, днем потеплеет до +22

В конце рабочей недели туманы накроют всю Украину, днем потеплеет до +22

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине

В последний рабочий день недели пятницу 25 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, в Закарпатье +2…+7 градусов; днем +15…+22 градуса, в Хмельницкой области +13…+18 градусов. В Карпатах без осадков, туман, температура ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, туман, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, туман, температура ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса. В Сваляве без осадков, туман, температура ночью +4…+6 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь с зимними морозами, снегопадами и температурными качелями. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24.

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