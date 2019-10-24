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24 октября 2019, четверг, 12:57 117
Общество 2019-10-24T13:05:38+03:00
Українські Новини
Более 50% украинцев считают массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой, - опрос

Более 50% украинцев считают массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой, - опрос

Украина, Опрос, Рейтинг, Украинцы, Угроза, Выезд за границу
Украинская граница. Фото: vgorodok.com
Украинская граница. Фото: vgorodok.com

56% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают массовый выезд украинцев за границу наиболее актуальной угрозой для Украины на сегодня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Также 46% респондентов считают наиболее актуальной проблемой в Украине сегодня экономический упадок, 45% - обнищание населения, 40% - ухудшение здоровья нации, 37% - экологические катастрофы, 36% - полномасштабную войну с Россией, 35% - рост преступности, деградацию населения, 33% - вымирание населения, 29% - развал страны, и девальвацию гривны, инфляцию, 22% - безвластие, анархию, 20% - массовые беспорядки, 17% - установление диктатуры, 16% - голод, 13% - международную изоляцию, терроризм.

Кроме этого, 71% респондентов больше всего не хватает мира в стране, 43% - порядка, 40% - стабильности, 37% - единства, 36% - достатка, 30% - развития и справедливости, 8% - влияния в мире.

Опрос проводился с 19 по 22 октября среди 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу КМИС отношение украинцев и россиян друг к другу почти одинаковое

Кроме того, почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера"

Тем временем более 80% украинцев против продажи земель иностранцам

 

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