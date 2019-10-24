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24 жовтня 2019, четвер, 12:20 20
Суспільство 2019-10-24T14:47:14+03:00
Українські Новини
У МОЗ підтвердили спалах дифтерії на Закарпатті, сироватки від хвороби немає

У МОЗ підтвердили спалах дифтерії на Закарпатті, сироватки від хвороби немає

епідемія, Дифтерія
Ліки. Фото: missbagira.ru
Ліки. Фото: missbagira.ru

У Моз повідомили результати лаборатрных досліджень у зв'язку із спалахом дифтерії в Закарпатській області, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з озвученими даними, було перевірено 123 людини, підтверджений один випадок дифтерії, у восьми виявлено зростання дифтерійної палички без клінічних ознак.

"Діагноз дифтерія у 23-річного індійського студента Ужгородського медичного університету підтвердився лабораторно", - йдеться в повідомленні.

Лікарі, як наголошується, провели протиепідемічні заходи щодо виявлення збудника серед контактних осіб.

"Жоден з пацієнтів не вимагає введення сироватки через легкий перебіг хвороби", - повідомили в МОЗ.

Всього за 10 місяців в Україні зареєстровано два випадки захворювання на дифтерію.

Як повідомляли Українські Новини, вперше за 10 років на Закарпатті почалася епідемія дифтерії.

Раніше в Хмельницькому на дифтерію захворіла дівчина,що пропустила щеплення в 16 років.

Мінздрав оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

В Запорізькій області зареєстрували 2 випадки дифтерії.

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