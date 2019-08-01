В Хмельницком дифтерией заболела девушка, пропустившая прививку в 16 лет

В Хмельницком зарегистрировали первый случай дифтерии у 21-летней жительницы города. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Хмельницкого областного лабораторного центра Лариса Калинер изданию Zaxid.net.

Так, сообщается, что заболела 21-летняя жительница Хмельницкого, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии.

"Женщина работает фармацевтом. Обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, повышенную температуру, общую слабость. Больная была привита от дифтерии, но не так, как надо. Последние прививки ей делали в 6 лет. Сейчас женщине 21 год и она в 16 лет должна была сделать еще одну прививку, но этого не сделала", - говорит Лариса Калинер.

Дифтерия — инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка.

Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжёлой интоксикации, возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

Ранее в Запорожской области зарегистрировали 2 случая дифтерии.