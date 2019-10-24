Курс російського рубля відкотився назад у київських обмінниках

У четвер, 24 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля 23 жовтня, впав на 4 копійки і становить 3,44 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 2 копійки і становить 3,97 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,44 3,97 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року. Крім того, Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 жовтня на 10,67 коп. до 25,1157 UAH/USD.