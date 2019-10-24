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24 жовтня 2019, четвер, 12:14 7
Фінанси 2019-10-24T12:19:20+03:00
Українські Новини
Курс російського рубля відкотився назад у київських обмінниках

Курс російського рубля відкотився назад у київських обмінниках

курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві

У четвер, 24 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля 23 жовтня, впав на 4 копійки і становить 3,44 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 2 копійки і становить 3,97 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,44 3,97
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року. Крім того, Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 жовтня на 10,67 коп. до 25,1157 UAH/USD.

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