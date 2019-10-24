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24 октября 2019, четверг, 11:41 14
Верховная Рада и партии 2019-10-24T11:41:43+03:00
Українські Новини
В партии "Голос" согласились придти на полиграф-вечеринку и пройти тест на детектор лжи

В партии "Голос" согласились придти на полиграф-вечеринку и пройти тест на детектор лжи

Коррупция, Партия

Депутат фракции Голос и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отрицает, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам". Об этом он сообщил Радио Свобода Ньюзрум.

"Это, как минимум, нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге (Галины Васильченко – ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал", - сказал он.

В то же время, он готов при необходимости также пройти проверку на "детекторе лжи".

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – заявил Железняк.

Ранее Дубинский под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты.

Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

Также в понедельник, 28 октября, депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" собирают в 18:30 в центре "Парковый" возле здания парламента. Руководство фракции намерено обсудить выступление Евгения Шевченко на российском телевидении, скандал с депутатом Медяником и ситуацию в комитете финансов.

 

чс мяямсчм

Больше новостей о: Коррупция Партия "Слуга народа" партия "Голос" Взятки Ярослав железняк

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