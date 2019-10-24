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24 жовтня 2019, четвер, 11:12 23
Фінанси 2019-10-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Курс готівкових долара і євро злетів в обмінниках

Курс готівкових долара і євро злетів в обмінниках

Курс валют, курс долара, курс євро

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 жовтня на 10,67 коп. до 25,1157 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,23 коп. до 24,7983 UAH/USD.Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,82 коп. до 27,4720 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,44 коп. до 27,9500 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7983 25,1157 27,4720 27,9500 3,39 3,98
Максимальний 24,9000 25,4000 27,6500 28,1500 3,83 5,00
Мінімальний 24,6500 24,9500 27,0000 27,7000 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє укріплення до кінця року. Крім того, Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

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