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24 октября 2019, четверг, 11:04 120
Америка 2019-10-24T11:04:39+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что поверенного США в Украине Тейлора не знает

Трамп заявил, что поверенного США в Украине Тейлора не знает

США, Дональд Трамп, Уильям Тейлор
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает главу дипломатической миссии США и временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, который как раз недавно дал показания о том, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

Кроме того, Трамп еще раз подчеркнул, что не было ни одной "услуги за услугу" в его контактах с украинским руководством.

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности (в расследовании обвинений - ред). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена - ред)", - написал Трамп.

В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, а еще хуже - бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Ранее была опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

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