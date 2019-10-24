Блескун назначен и.о директора "Укрспирта" вместо Лучечкo

Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна.Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.В октябре Блескун был назначен внештатным советником Милованова по вопросам реформирования спиртовой отрасли.В 2015-2016 годах он занимал должность заместителя директора "Укрспирта", а ранее - должность коммерческого директора Украинской водочной компании Nemiroff.В сентябре 2017 года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности директора "Укрспирта" Лучечко. До этого он был советником директора предприятия.Как сообщали Українські Новини, Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом. Ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве. В то же время Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.