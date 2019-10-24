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24 октября 2019, четверг, 09:57 23
Политика 2019-10-24T10:01:28+03:00
Українські Новини
Блескун назначен и.о директора "Укрспирта" вместо Лучечкo

Блескун назначен и.о директора "Укрспирта" вместо Лучечкo

Укрспирт, Тимофей Милованов, Юрий Лучечко, Сергей Блескун
Сергей Блескун. Фото: Facebook/Сергей Блескун
Сергей Блескун. Фото: Facebook/Сергей Блескун

Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В октябре Блескун был назначен внештатным советником Милованова по вопросам реформирования спиртовой отрасли.

В 2015-2016 годах он занимал должность заместителя директора "Укрспирта", а ранее - должность коммерческого директора Украинской водочной компании Nemiroff.

В сентябре 2017 года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности директора "Укрспирта" Лучечко. До этого он был советником директора предприятия.

Как сообщали Українські Новини, Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом. 

Ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве.

В то же время Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.

Больше новостей о: Укрспирт Тимофей Милованов Юрий Лучечко Сергей Блескун

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