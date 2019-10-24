Блескун назначен и.о директора "Укрспирта" вместо Лучечкo

Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



В октябре Блескун был назначен внештатным советником Милованова по вопросам реформирования спиртовой отрасли.



В 2015-2016 годах он занимал должность заместителя директора "Укрспирта", а ранее - должность коммерческого директора Украинской водочной компании Nemiroff.



В сентябре 2017 года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности директора "Укрспирта" Лучечко. До этого он был советником директора предприятия.



Как сообщали Українські Новини, Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом.

Ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве.

В то же время Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.