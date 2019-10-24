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24 октября 2019, четверг, 08:14 233
Силовые структуры 2019-10-24T08:14:37+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб нацгвардеец

На Донбассе погиб нацгвардеец

Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Фото: korabelov.info
Фото: korabelov.info

23 октября противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Как сообщает штаб ООС, вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали минометы калибра 82 мм, артиллерию калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи Водяного на Приазовье, Пищевика, Павлополя, Песков, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Золотого и других населенных пунктов.

Как сообщает Facebook-страница Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, во время выполнения боевой задачи погиб старшина Дмитрий Антыков. Он был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

Также 19 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

Ранее на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного.

 

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