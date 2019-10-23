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23 жовтня 2019, середа, 21:45 10
Політика 2019-10-23T22:09:48+03:00
Українські Новини
"Слуг народу" хоче зібрати керівництво фракції для "прийняття принципових рішень"

"Слуг народу" хоче зібрати керівництво фракції для "прийняття принципових рішень"

Верховна Рада, Слуга народу, В'ячеслав Медяник

У понеділок, 28 жовтня, депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" збирають в 18:30 в центрі "Парковий" біля будівлі парламенту. Про це "Стране" повідомили депутати партії.

Так, за даними "слуг народу", керівництво фракції має намір обговорити виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні, скандал з депутатом Медяником та ситуацію в комітеті фінансів.

Також повідомляється, що на зустрічі обговорять план роботи на наступний тиждень.

Крім того, керівники фракції підкреслили, що будуть прийматися "принципові рішення", тому потрібно, щоб фракція прийшла повним складом.

Як пише видання, серед депутатів ходять чутки, що будуть прийняті рішення щодо виключення окремих нардепів з фракції.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" хоче перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

Раніше НАЗК знайшло порушення в звітах "Слуги народу", "Опозиційної платформи", "Батьківщини" і "Голосу".

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