Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового", - сказано в нем.

В частности, предлагается с 1 января 2020 отменить государственную монополию на производство спирта. Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Кроме того, предусмотрено, что экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового смогут осуществлять все субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство. При этом отмечается, что с целью защиты отечественного товаропроизводителя предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия.

Ожидается, что принятие данного документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий. На данный момент указанный законопроект отсутствует на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин исключил из перечня лицензирования Минэкономики импорт и экспорт спирта и табачных изделий.

Тем временем, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.

Также Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.