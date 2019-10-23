подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
ONLINE
Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

23 октября 2019, среда, 11:45 173
Президент 2019-10-23T11:54:24+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта

Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта

Алкоголь, Монополия, Спирт, Государственная монополия, Владимир Зеленский
Спиртзавод.
Спиртзавод.

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового", - сказано в нем.

В частности, предлагается с 1 января 2020 отменить государственную монополию на производство спирта. Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Кроме того, предусмотрено, что экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового смогут осуществлять все субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство. При этом отмечается, что с целью защиты отечественного товаропроизводителя предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия.

Ожидается, что принятие данного документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий. На данный момент указанный законопроект отсутствует на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин исключил из перечня лицензирования Минэкономики импорт и экспорт спирта и табачных изделий.

Тем временем, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.

Также Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.

Больше новостей о: Алкоголь Монополия Спирт Государственная монополия Владимир Зеленский

Архив
Новости
Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин 12:09
Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала 11:56
В середине недели воздух в Киеве оказался грязнее, чем в Пекине 11:56
Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта 11:45
НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за подоходное место в составе "Батьківщини" 11:38
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok