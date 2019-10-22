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22 октября 2019, вторник, 20:45 1373
Общество 2019-10-22T20:49:40+03:00
Українські Новини
Ходячая пивоварня: организм мужчины восемь лет самостоятельно вырабатывал алкоголь

Ходячая пивоварня: организм мужчины восемь лет самостоятельно вырабатывал алкоголь

США, Медицина, Алкоголь, Заболевание
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Американец восемь лет страдал от редкого заболевания, при котором в организме образуется спирт. Об уникальном случае сообщили ученые в журнале BMJ Open Gastroenterology.

У 46-летнего пациента проблемы со здоровьем начались еще в 2011 году, когда он закончил принимать курс антибиотиков после травмы пальца. Врачи сообщают, что с тех пор мужчина начал страдать провалами в памяти, испытывал подавленность и боролся со вспышки гнева. С этими симптомами его отправили к психиатру, однако назначенные антидепрессанты не помогли.

Ситуация обострилась в 2014 году, когда мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Хотя он не пил, алкотестер показал, что в организме содержалось 0,2 промилле алкоголя — как если бы он выпил пару бокалов пива.

Диагноз под названием "синдром автопивоварни" мужчине поставили врачи Ричмондского университета: в анализах пациента они обнаружили дрожжи и грибок, которые превращали углеводы из его рациона в алкоголь.

Американец избавился от синдрома после приема противогрибковых препаратов и шестинедельной диеты, исключающей углеводы.

Как сообщали Українські Новини, в шотландских лесах археологи обнаружили руины древнего нелегального спиртзавода. Также исследователи заявили о полезных свойствах красного вина

Напомним, суд признал незаконным запрет на продажу ночью алкоголя в Киеве, но купить его всё еще нельзя.

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