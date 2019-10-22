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  • Українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами
22 жовтня 2019, вівторок, 18:37 8
Життя 2019-10-22T21:00:03+03:00
Українські Новини
Українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами

Українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами

Антарктида, Фоторепортаж, тюлені, станція

Українські науковці в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" опублікували фото тюленів та новонароджених тюленят, за якими ведуть спостереження.

Фото опублікувала наукова співробітниця Оксана Савенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"На Аргентинських островах, поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський", кожної весни розмножуються тюлені Ведделла. Пік розмноження цих тюленів в наших водах припадає на другу половину вересня – першу половину жовтня. Цього року переважна більшість самиць народила дитинчат на льоді, в районі затишних проток Стелла і Скуа, а також на островах Вінтер і Скуа" - написала вона.

Українські науковці виконують спостереження за 11 самицями з дитинчатами.

"На жаль, одна самиця втратила дитинча. Нам вдалося відібрати зразки тканин – пуповини і плаценти, для молекулярно-генетичних досліджень та з метою визначення вмісту в них стійких органічних забрудників. Також ми відбираємо зразки екскрементів тюленів, головним чином для дослідження їхнього живлення", - зазначила Савенко.

Зазначається, що вага новонароджених дитинчат становить близько 25 кілограмів, а завдяки молоку самиць вона дуже швидко збільшується. Період вигодовування дитинчат може тривати до двох місяців. Перші знайомства дитинчат з водним середовищем починають відбуватися вже за тиждень після народження.

Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлені в Антарктиді. Фото: facebook/Oksana Savenko

Як повідомляли Українські Новини, українські полярники знайшли першого народженого в цьому році ведмежати.

Раніше українські вчені виявили "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді.

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