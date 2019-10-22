Українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами

Українські науковці в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" опублікували фото тюленів та новонароджених тюленят, за якими ведуть спостереження.

Фото опублікувала наукова співробітниця Оксана Савенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"На Аргентинських островах, поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський", кожної весни розмножуються тюлені Ведделла. Пік розмноження цих тюленів в наших водах припадає на другу половину вересня – першу половину жовтня. Цього року переважна більшість самиць народила дитинчат на льоді, в районі затишних проток Стелла і Скуа, а також на островах Вінтер і Скуа" - написала вона.

Українські науковці виконують спостереження за 11 самицями з дитинчатами.

"На жаль, одна самиця втратила дитинча. Нам вдалося відібрати зразки тканин – пуповини і плаценти, для молекулярно-генетичних досліджень та з метою визначення вмісту в них стійких органічних забрудників. Також ми відбираємо зразки екскрементів тюленів, головним чином для дослідження їхнього живлення", - зазначила Савенко.

Зазначається, що вага новонароджених дитинчат становить близько 25 кілограмів, а завдяки молоку самиць вона дуже швидко збільшується. Період вигодовування дитинчат може тривати до двох місяців. Перші знайомства дитинчат з водним середовищем починають відбуватися вже за тиждень після народження.