Гривна на межбанке уверенно растет

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 21 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 24,86 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,83-24,87 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,87-24,91 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,85-24,91 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,32% с 27,72 UAH/USD до 24,86 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк после падения гривны повысил ее официальный курс, устанавливаемый им на 22 октября, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 октября на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,58 коп. до 24,7223 UAH/USD.

Ранее стало известно, что повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста.