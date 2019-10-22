Гривня на міжбанку впевнено зростає

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 21 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 24,86 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,83-24,87 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,87-24,91 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,85-24,91 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,32% з 27,72 UAH/USD до 24,86 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк після падіння гривні підвищив її офіційний курс, встановлюваний ним на 22 жовтня, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 жовтня на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,58 коп. до 24,7223 UAH/USD.

Раніше стало відомо, що підвищити прожитковий мінімум до реального рівня в 4,5 тис. гривень не вийде без економічного зростання.