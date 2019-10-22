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22 октября 2019, вторник, 16:55 32
Силовые структуры 2019-10-22T16:56:19+03:00
Українські Новини
Ракетные корабли России прошли через Керченский пролив в Азовское море

Ракетные корабли России прошли через Керченский пролив в Азовское море

Азовское море, Керченский пролив, Российский корабль
Российский ракетный катер. Фото: Минобороны РФ
Российский ракетный катер. Фото: Минобороны РФ

В Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Ведомство отмечает, что корабли прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря и возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии. Их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что недавно корабль "Углич" был в оккупированном Севастополе, куда доставлял главную икону Военно-морского флота России "Святой апостол Андрей Первозванный", которая находилась в сирийском порту Тартус.

Для катера "Великий Устюг" это был второй поход в Средиземное море, первый состоялся с июня по октябрь 2018 года. Экипаж "Углича" выполнял задачи в дальней морской зоне впервые.

Напомним, Пристайко ожидает, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время.

Ранее в ГБР добились права изъять секретные документы из Офиса Президента по Керченскому инциденту.


Также Государственное бюро расследований по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

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