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22 жовтня 2019, вівторок, 16:55 21
Силові структури 2019-10-22T19:15:03+03:00
Українські Новини
Ракетні кораблі Росії пройшли через Керченську протоку в Азовське море

Ракетні кораблі Росії пройшли через Керченську протоку в Азовське море

Азовське море, Керченська протока, Російський корабель
Російський ракетний катер. Фото: Міноборони РФ
Російський ракетний катер. Фото: Міноборони РФ

В Азовське море перекинуті два російських малих ракетних катера "Угліч" та "Великий Устюг" Каспійської флотилії, які виконували завдання в Середземному морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Відомство зазначає, що кораблі пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря і повертаються в пункт постійного базування на Каспії. Їх екіпажі виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-морського флоту РФ в Середземному морі.

В російському оборонному відомстві нагадали, що нещодавно корабель "Угліч" був в окупованому Севастополі, куди доставляв головну ікону Військово-морського флоту Росії "Святий апостол Андрій Первозванний", яка знаходилася в сирійському порту Тартус.

Для катера "Великий Устюг" це був другий похід в Середземне море, відбувся перший з червня по жовтень 2018 року. Екіпаж "Углича" виконував завдання у далекій морській зоні вперше.

Нагадаємо, Пристайко очікує, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом.

Раніше в ДБР здобули право вилучити секретні документи з Офісу Президента по Керченській інциденту.Також Державне бюро розслідувань за заявою екс-заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

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