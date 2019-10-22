Китайский аутсорсинг: пять киллеров передавали заказ друг другу, пока "цель" их не сдала

Китайский суд приговорил шестерых обвиняемых в организации покушения на местного бизнесмена. Об это сообщает Tjournal. Истори неудавшегося преступления разлетелась в соцсетях как "самая китайская история": в ней сошлись нечестная конкуренция и сразу пять киллеров, которые перепродавали друг другу заказ, пока о замысле не узнала сама "цель". Дело началось ещё в 2013 году: владелец риэлторской компании Тан Юхуэй (Tan Youhui) из городского округа Наньин нанял киллера, чтобы устранить конкурента по фамилии Вей (Wei). До этого Вей подавал в суд на Юхуэйя. Предполагалось, что киллер по имени Си Гуаньгань (Xi Guangan) выполнит заказ сам. Юхуэй заплатил ему 2 миллиона юаней (около 300 тысяч долларов США) наличными, а также дал копию документов Вея, номер телефона и номерные знаки. Но предприимчивый киллер не стал выполнять заказ, запустив цепочку событий. Гуаньгань оставил себе половину от 2 миллионов юаней, а на вторую половину суммы нанял другого киллера Мо Тяньсяня (Mo Tianxiang), чтобы убить Вея. Также первый киллер после передачи заказа пришёл к заказчику за дополнительными миллионом, но не получил денег. Второй киллер тоже не стал выполнять заказ, наняв третьего киллера за 270 тысяч юаней. Третий киллер продолжил линию аутсорсинга и нанял четвёртого киллера — уже за 200 тысяч юаней. Четвёртый киллер за убийство Вейя предложил 100 тысяч юаней китайцу по имени Линь Сянси (Ling Xiansi). Сянси стал пятым киллером в цепочки перепродажи заказа. Линь посчитал, что 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов) не стоят того, чтобы убивать человека. Поэтому в 2014 году (передача заказа продолжалась почти год) он связался с Веем, своей целью, предложив тому инсценировать свою смерть. Вей в ответ пошёл в полицию — всех шестерых человек, поучаствовавших в цепочке организации убийства, арестовали. В итоге бизнесмен Там Юхуэй получил 5 лет тюремного срока, первый киллер — 3,5 года, второй и третий киллеры — 3 года 3 месяца, четвертый киллер — 3 года, а пятый — 2 года 7 месяцев. Как сообщали Українські Новини, в Китае впервые в истории миллионеров оказалось больше, чем в США. Ранее китайские технологии вішли на новій уровень и им удалось успешно клонировать котенка и вырастить свинью размером с медведя.