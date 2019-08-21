Ученые впервые успешно клонировали британского короткошерстного котенка. Видео эксперимента опубликовано в Facebook группы Global Times.

Специалисты создали полную живую копию кота, который умер в августе 2018 года. Такой заказ им дал хозяин животного.

66 дней понадобилось, чтобы суррогатная мама-кошка выносила клонированный эмбрион. После этого родился котенок Гарлик (Чеснок).

По внешнему виду котят отличить нельзя. Но у них разные черты характера. На сегодня ученые думают, как можно использовать искусственный интеллект, чтобы у клонированного животного был характер "оригинала".

Клонированный кот должен прожить столько же, сколько живут обычные особи.

Как сообщали Українські Новини, Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою умершую собаку.

Ранее ученые впервые в истории клонировали обезьян.