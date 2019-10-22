Китайський аутсорсинг: п'ять кілерів передавали замовлення один одному, поки "ціль" їх не заклала

Історія невдалого злочину розлетілася в соцмережах як "китайська історія": у ній зійшлися нечесна конкуренція і відразу п'ять кілерів, які перепродували один одному замовлення, поки про задум не дізналася сама "мета".

Справа почалася ще в 2013 році: власник ріелторської компанії Тан Юхуэй (Tan Youhui) з міського округу Наньин найняв кілера, щоб усунути конкурента на прізвище Вей (Wei). До цього Вей подавав в суд на Юхуэйя.

Передбачалося, що кілер на ім'я Сі Гуаньгань (Xi Guangan) виконає замовлення сам. Юхуэй заплатив йому 2 мільйона юанів (близько 300 тисяч доларів США готівкою, а також дав копію документів Вея, номер телефону та номерні знаки. Але заповзятливий кілер не став виконувати замовлення, запустивши ланцюжок подій.

Гуаньгань залишив собі половину від 2 мільйонів юанів, а на другу половину суми найняв іншого кілера Мо Тяньсяня (Mo Tianxiang), щоб вбити Вея. Також перший кілер після передачі замовлення прийшов до замовника за додатковими мільйоном, але не отримав грошей.

Другий кілер теж не став виконувати замовлення, найнявши третього кілера за 270 тисяч юанів. Третій кілер продовжив лінію аутсорсингу і найняв четвертого кілера — вже за 200 тисяч юанів. Четвертий кілер за вбивство Вейя запропонував 100 тисяч юанів китайця на ім'я Лінь Сянсі (Ling Xiansi). Сянсі став п'ятим кілером в ланцюжки перепродажу замовлення.