Впервые в истории количество миллионеров в Китае оказалось больше, чем в США

В 2019 году Китай впервые в истории обогнал США по количеству богатых людей. Об этом сообщает издание "Гордон.ua" со ссылкой на исследование швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно результатам исследования, в Китае проживает около 100 млн человек, которые обладают 10% мирового богатства, в то время, как, в США насчитывается почти 99 млн.

В отчете отмечается, что по числу миллионеров, США все еще на ступень выше Китая. Отмечается, что штатах около 18,6 млн человек владеют состоянием больше $1 млн, в Китае – 4,4 млн.

По подсчетам Credit Suisse, 2,8 млрд взрослых жителей Земли (56,6% населения) располагают состоянием менее $10 тыс. На эту категорию приходится 1,8% мирового богатства.

Всего в мире насчитывается 46,8 млн миллионеров, это менее 1% взрослого населения планеты. Общее состояние богатейших людей мира оценивается в $158,3 трлн, что соответствует 44% всего мирового богатства. Credit Suisse классифицирует богатых людей с состоянием от $109,4 тыс.

Как сообщали Українські Новини, ранее самые богатые люди мира обеднели из-за Трампа на $35 млрд.

Кроме того, состояние 8 самых богатых людей мира превышает доходы более половины населения планеты.

Также отмечалось, что Ринат Ахметов считается самым богатым украинцем по версии Forbes.