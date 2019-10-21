подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Впервые в истории количество миллионеров в Китае оказалось больше, чем в США
21 октября 2019, понедельник, 17:09 38
Мир 2019-10-21T17:09:50+03:00
Українські Новини
Впервые в истории количество миллионеров в Китае оказалось больше, чем в США

Впервые в истории количество миллионеров в Китае оказалось больше, чем в США

США, Китай, Credit Suisse, самые богатые люди, Швейцарский банк
Деньги.
Деньги.

В 2019 году Китай впервые в истории обогнал США по количеству богатых людей. Об этом сообщает издание "Гордон.ua" со ссылкой на исследование швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно результатам исследования, в Китае проживает около 100 млн человек, которые обладают 10% мирового богатства, в то время, как, в США насчитывается почти 99 млн. 

В отчете отмечается, что по числу миллионеров, США все еще на ступень выше Китая. Отмечается, что штатах около 18,6 млн человек владеют состоянием больше $1 млн, в Китае – 4,4 млн.

По подсчетам Credit Suisse, 2,8 млрд взрослых жителей Земли (56,6% населения) располагают состоянием менее $10 тыс. На эту категорию приходится 1,8% мирового богатства.

Всего в мире насчитывается 46,8 млн миллионеров, это менее 1% взрослого населения планеты. Общее состояние богатейших людей мира оценивается в $158,3 трлн, что соответствует 44% всего мирового богатства. Credit Suisse классифицирует богатых людей с состоянием от $109,4 тыс.

Как сообщали Українські Новини, ранее самые богатые люди мира обеднели из-за Трампа на $35 млрд.

Кроме того, состояние 8 самых богатых людей мира превышает доходы более половины населения планеты.

Также отмечалось, что Ринат Ахметов считается самым богатым украинцем по версии Forbes.

Больше новостей о: США Китай Credit Suisse самые богатые люди Швейцарский банк

Архив
Новости
В Одессу прибыл сухогруз с двумя американскими катерами Island для ВМС Украины 17:36
Киевсовет уверяет, что в столице нет превышения уровня углекислого газа 17:25
НАБУ не захотело открывать дело против Зеленского за возможную госизмену 17:13
Гривна на межбанке подскочила в начале недели 17:10
Впервые в истории количество миллионеров в Китае оказалось больше, чем в США 17:09
больше новостей
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Картофель подешевел к середине осени: сколько стоит овощ на рынках 13:15
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
больше новостей
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект 21:23
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok