В Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

В Китае, в провинции Гуанси, фермер вырастил свинью весом 500 кг или 1102 фунта. Об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что животное сравнивают с белым медведем. После убоя ее можно продать за 1,4 тыс. долларов. Таких свиней фермеры и производители мяса хотят решить проблему нехватки свинины. Сообщается, что дефицит свинины возник из-за африканской чумы свиней, через которую стада свиней стали вдвое меньше.

Владелец фермы заявляет, что особенность его стада в том, что его животные достигают от 175 кг до 200 кг, при привычном весе свиньи в Китае до 125 кг, что увеличивает прибыль на 30%. По словам фермера Чжао Хайлинь их основная цель начать выращивать как можно больше таких свиней, и поднять этот рынок в Китае.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае, в городе Хунань фермер тренировал свиней физическими упражнениями и разработал для них специальную спортивную программу.

Кроме того, сообщалось, что впервые в мире ученые вырастили эмбрион химеры, состоящей из клеток человека и свиньи.