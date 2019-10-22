Синий свет от смартфонов сокращает продолжительность жизни, - ученые

Исследователям из американского университета в штате Орегон удалось выяснить, что длительное воздействие синего света от экрана смартфона или монитора может ускорить старение организма. Об этом ученые написали в работе Aging and Mechanisms of Disease .

В исследовании были задействованы дрозофилы: ученые разделили насекомых на две группы, одна из которых провела 12 часов в темноте, а другая — возле синих светодиодов. Выяснилось, что представители второй группы прожили меньше представителей первой.

У дрозофил, подвергшихся синему свету, пострадали сетчатки глаз и нейроны головного мозга; также у них нарушилась двигательная функция. Ученые отметили, что похожие повреждения наблюдались у слепых особей — это значит, что свет влиял на насекомых не зависимо от того, видели они его или нет.

По словам ученых, их выводы свидетельствуют о том, что избыток искусственного света может пагубно сказаться на человеке.

"Люди стали чаще подвергаться воздействию света синего спектра, так как его чаще всего используют в технологии LED. Но светодиодное освещение, даже в большинстве развитых стран, используется недостаточно долго, чтобы сделать выводы о его влиянии на продолжительность жизни человека", - говорит Яга Гебултович, профессор биологии, под чьим руководством прошло исследование.

Исследователи добавили, что даже сравнительно слабый свет сокращает продолжительность жизни мух на 5-15%. Однако, подчеркнула профессор, этот результат нельзя применить к людям, так как человеческий мозг "получил бы гораздо меньше света, чем мозг мухи".

"С уверенностью мы можем сказать одно: длительное воздействие синего света наносит вред клеткам — они у человека и мухи функционируют одинаково", — сказала Гебултович.

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