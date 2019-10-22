В состав Совета общественного контроля при ГБР включат подозреваемого в миллионных хищениях, - Труба

Одному из победителей конкурса в состав Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР) в августе 2019 сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По его словам, сейчас подозреваемый находится под стражей с возможностью залога в 18 млн грн, однако не назначить его в состав РГК по результатам конкурса было невозможно.

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в Telegram, передают Українські Новини.

"Но подозрение - это еще не доказательство вины, не допустить такого кандидата на конкурс мы не могли. А теперь я не могу не назначить его в состав СОК. Так, как мне объяснять работникам, в СОК - человек, которого подозревают в мошенничестве на миллионы? Того СОК, что сформирует дисциплинарную комиссию, который будет принимать решение о дисциплинарной ответственности следователей ГБР. Того СОК, где в пользу 13 кандидатов, включая этих подозреваемых, в нарушении закона, организовано массовое голосование, хотя оно должно быть персональным. И в составе этих 13 есть еще один человек, которого, по информации в СМИ, подозревали когда-то в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Но дело давно закрыто", - написал Труба.

По мнению директора ГБР, идея эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов в таком формате себя дискредитировала.

Как сообщали Українські Новини, директор ГБР Труба в сентябре получил 71 тысячу гривен зарплаты.

Ранее Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. После чего дело о прослушке засекретили.