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22 октября 2019, вторник, 15:56 1187
Силовые структуры 2019-10-22T16:05:39+03:00
Українські Новини
В Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол

В Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол

СБУ, Интерпол, Харьков, Нацполиция, Рецидивист
Преступник. Фото: pixabay
Преступник. Фото: pixabay

Сотрудники Службы безопасности Украины и работники Национальной полиции задержали в Харькове опасного рецидивиста, который около 10 лет находился в международном розыске Интерпола. Об этом "ХарківTimes" сообщили источники в правоохранительных органах.

По полученной СБУ информации, выходец одной из стран ближнего зарубежья в течение 1997-2011 годов входил в состав мощной преступной группировки. Члены банды причастны к серии резонансных заказных убийств, разбоя, вымогательства, похищения людей ради выкупа. География их преступной деятельности распространялась на различные страны СНГ. Всего же на совести убийц более 20 заказных убийств.

Один из активных функционеров банды нелегально прибыл в Украину. Злоумышленник скрывался от правосудия, постоянно меняя имена и место жительства. Выдавая себя за добропорядочного гражданина, он даже успел жениться и завести семью.

Задержать уголовника удалось по месту его последнего убежища в Харькове. Идентифицировали убийцу по отпечаткам пальцев. Сейчас продолжаются процессуальные действия для экстрадиции преступника в страну происхождения.


Как сообщали Українські Новини, под Николаевом вор-рецидивист взял заложницу и ранил полицейского.

Ранее НАБУ просило Интерпол задержать бывшего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Тем временем СБУ совместно с Интерполом разыскивает подозреваемого в убийстве Гандзюк

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