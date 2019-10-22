В Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол

Сотрудники Службы безопасности Украины и работники Национальной полиции задержали в Харькове опасного рецидивиста, который около 10 лет находился в международном розыске Интерпола. Об этом "ХарківTimes" сообщили источники в правоохранительных органах.

По полученной СБУ информации, выходец одной из стран ближнего зарубежья в течение 1997-2011 годов входил в состав мощной преступной группировки. Члены банды причастны к серии резонансных заказных убийств, разбоя, вымогательства, похищения людей ради выкупа. География их преступной деятельности распространялась на различные страны СНГ. Всего же на совести убийц более 20 заказных убийств.

Один из активных функционеров банды нелегально прибыл в Украину. Злоумышленник скрывался от правосудия, постоянно меняя имена и место жительства. Выдавая себя за добропорядочного гражданина, он даже успел жениться и завести семью.

Задержать уголовника удалось по месту его последнего убежища в Харькове. Идентифицировали убийцу по отпечаткам пальцев. Сейчас продолжаются процессуальные действия для экстрадиции преступника в страну происхождения.



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