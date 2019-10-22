Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду

В то время, как синоптики прогнозируют морозы к концу месяца, 23 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха опустится по сравнению с последними днями - ночью будет +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градуса, в Закарпатье до +24 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+21 градус. В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о спаде температуры. Тем временем синоптики рассказали о погоде зимой.