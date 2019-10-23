Міністру фінансів Маркаровій вже за перший місяць роботи доплатили за інтенсивну працю

Перша заробітна плата міністра фінансів Оксани Маркарової, яку допитали в ДБР, у новому уряді за вересень склала 36,4 тис. гривень, її заступників - від 17,4 тис. до 64,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Маркаровій у вересні, становила 36 384 гривні, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 16 000 гривень, надбавки - 20 320 гривень, індексація - 64 гривні. Зарплата заступників Юрія Гелетія становила 57 050 гривень, Юрія Джигиря - 61 724 гривні, Геннадія Пліса - 17 466 гривень, Василя Шкуракова - 64 524 гривні.

Як повідомляли Українськi Новини, Маркарова задекларувала 632,358 тис. гривень зарплати в Міністерстві фінансів і купівлю чоловіком квартири в США за 2018 рік. 29 серпня Верховна Рада перепризначила міністром фінансів Маркарову.

Як повідомляли Українські Новини, Маркарову хочуть оштрафувати на 42,5 тисяч гривень за недекларування майже півмільйона гривень. Тим часом чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.