Маркарову хотят оштрафовать на 42,5 тысяч гривен за недекларирование почти полумиллиона гривен

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит суд оштрафовать министра финансов Оксану Маркарову, ранее допрошенную ГБР по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов, на 1-2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-42,5 тыс. гривен) за недекларирование 415 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

"По результатам полной проверки декларации за 2017 год, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сказано в нем.

В декларации Маркарова не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью.

Также она не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. гривен.

НАПК отмечает, что за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 (1700-4250 гривен) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 172-6 (наложение штрафа от 1-2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований допросило Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу государственных органов. Ранее муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.