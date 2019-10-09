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09 октября 2019, среда, 16:49 75
Силовые структуры 2019-10-09T16:49:23+03:00
Українські Новини
Маркарову хотят оштрафовать на 42,5 тысяч гривен за недекларирование почти полумиллиона гривен

Маркарову хотят оштрафовать на 42,5 тысяч гривен за недекларирование почти полумиллиона гривен

Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит суд оштрафовать министра финансов Оксану Маркарову, ранее допрошенную ГБР по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов,  на 1-2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-42,5 тыс. гривен) за недекларирование 415 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

"По результатам полной проверки декларации за 2017 год, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сказано в нем. 

В декларации Маркарова не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью.

Также она не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. гривен.

НАПК отмечает, что за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 (1700-4250 гривен) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 172-6 (наложение штрафа от 1-2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований допросило Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу государственных органов. Ранее муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

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