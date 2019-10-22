В кассах Ощадбанка теперь можно мгновенно пополнить карту

Государственный Ощадный банк подключил в своих кассах MONEGO - сервис мгновенного пополнения карт после того, как начал продавать керамические кольца для расчетов на терминалах

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Теперь можно осуществлять мгновенные наличные переводы MONEGO на платежные карты любого банка Украины. Сервис доступен в около 2 500 отделениях Ощадбанка в более чем 1 100 населенных пунктов.

Для осуществления перевода необходимо указать только ФИО получателя и номер его платежной карты (16 цифр). Средства зачисляются на карту получателя в течение двух минут. Минимальная комиссия - стоимость услуги составляет 1% от перевода + 5 гривен.

Без предоставления документов максимальная сумма перевода составляет до 15 тыс. гривен. При сумме более 15 000 гривен необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспортный документ). За один раз на платежную карту можно перечислить в 50 тыс. гривен (не более 150 тыс. гривен на одну карту в день). MONEGO - разработка компании iPay.ua по технологиям международных платежных систем MasterCard и Visa.

Как сообщали Українські Новини, с июня в Украине закрылись 64 банковских отделений. Ранее Ощадбанк разъяснил механизм получения монетизированных субсидий.