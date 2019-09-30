Ощадбанк начал продавать керамические кольца для расчетов на терминалах

Ощадбанк и международная платежная система Visa запустили продажу NFC-колец для оплаты безналичных расчетов в то время, как в Украине все более популярными становятся электронные деньги

Об этом говорится в сообщении Ощадбанка, передают Українські Новини.

Отмечается, что 86% POS-терминалов в Украине поддерживают технологию NFC-колец.

"Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем карточкой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой есть кольцо, к терминалу, и оплата будет осуществлена", - говорится в сообщении.

Как сообщается, кольцо представлено в двух цветах, сделано из керамики и не имеет лишних металлических деталей. В продаже NFC-кольца появятся через несколько месяцев, а на данный момент банком открыт предзаказ.

Как сообщали Українськi Новини, исследование показало, что на жетонах и наличке содержатся опасные для жизни бактерии. Тем временем украинцы стали чаще расплачиваться картами вместо налички. Также НБУ заявил, что налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.