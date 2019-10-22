У касах Ощадбанку тепер можна миттєво поповнити картку

Державний Ощадний банк підключив у своїх касах MONEGO - сервіс миттєвого поповнення карт після того, як почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Тепер можна здійснювати миттєві готівкові перекази MONEGO на платіжні картки будь-якого банку України. Сервіс доступний у близько 2 500 відділеннях Ощадбанку в більш ніж 1 100 населених пунктів. Для здійснення переказу необхідно вказати тільки ПІБ одержувача та номер його платіжної картки (16 цифр).

Кошти зараховуються на картку одержувача протягом двох хвилин. Мінімальна комісія - вартість послуги становить 1% від переказу + 5 гривень. Без надання документів максимальна сума переказу становить до 15 тис. гривень.

При сумі понад 15 000 гривень необхідно надати документ, що засвідчує особу (паспортний документ). За один раз на платіжну картку можна перерахувати в 50 тис. гривень (не більше 150 тис. гривень на одну карту на день). MONEGO - розробка компанії iPay.ua за технологіями міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa.

Як повідомляли Українські Новини, з червня в Україні закрилися 64 банківських відділень. Раніше Ощадбанк роз'яснив механізм отримання монетизованих субсидій.