Що буде з гривнею: експерти дали прогноз курсу валют до кінця року

У той час, як після різкого обвалу гривня підскочила, не виключено, що національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар, а гривня буде продовжувати своє зміцнення до кінця року, повідомляють "Факти" з посиланням на експертів.

"За тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,2−2,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,53 грн до 25,04 грн (+2,1%). Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за той же час зросли з 24,64−24,68 грн до 25,02-25,04 грн (+1,5%). Середні курси купівлі і продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 24,57-24,89 грн до 24,86-25,18 грн (+1,2%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою купівлею збереглася на рівні 1,3%", - розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

Курс долара плавно, але майже безперервно зростає з кінця позаминулого тижня. В результаті всі курси, крім курсу продажу готівкового долара, подолали позначку 25 грн.

"Ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень біля 25,4 грн, а готівковий долар у банках - близько 25,2−25,5 грн", - вважає Іосуб.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%. Тим часом курс валют злетів в обмінниках після вихідних.