Мінекономіки поліпшив прогноз інфляції до 6% до 5,5%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5% на кінець 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Мінекономіки переглядає прогноз інфляції в бік зменшення... На кінець наступного року ми очікуємо рівень інфляції 5,5%", - сказав він.

При цьому заступник міністра нагадав, що середньорічний курс на 2020 рік закладався раніше на рівні 28,2 UAH/USD.

"Ми бачимо, що гривня є більш міцною через низку фундаментальних факторів. У наступному році ми закладаємо нижчий курс", - наголосив Ніколайчук.

З його слів, у поточному році МЕРТ також очікує, що зростання економіки прискориться до 3,5% замість 3,3%, як прогнозувалося раніше.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.

Раніше Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.