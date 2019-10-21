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  • Якщо Гонтарева застрелиться або повіситься - це буде смішно, - Коломойський
21 жовтня 2019, понеділок, 17:54 35
Політика 2019-10-21T18:36:02+03:00
Українські Новини
Якщо Гонтарева застрелиться або повіситься - це буде смішно, - Коломойський

Якщо Гонтарева застрелиться або повіситься - це буде смішно, - Коломойський

Квартал 95, Олігарх, Ігор Коломойський, Валерія Гонтарева, Підпал будинку

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що якщо екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарєва застрелиться або повіситься після номеру студії "Квартал 95", в якому був висміяний підпалив її будинку, - це буде смішно.

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", передають Українські Новини.

"Але щось я не чув, щоб хтось після такого цькування застрелився або повісився. Якщо Гонтарєва буде першою – це буде смішно. А якщо вона божевільна, її треба в лікарню покласти, щоб вона собі трохи підлікувала нерви і мозок. Вона вважає себе месією, ви знаєте? А вона психічно неврівноважена і божевільна дурепа", - сказав Коломойський.

За його словами, колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва вважає себе "месією", а Україну - failed state, тобто недієздатною державою.

Бізнесмен не вважає номер "Кварталу 95" про згорілий будинок Гонтаревої цькуванням екс-голови НБУ.

"Це просто жарт, пісня, витвір у розважальній телепередачі. Сатира і гумор", - зазначив він.

Коломойський підкреслив, що не співчуває Гонтаревій.

"Ви хотіли запитати мене, чи співчуваю я Гонтаревій? Я не співчуваю! Я співчуваю десяткам, а може і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші через курс гривні, через знищену банківську систему, які стали жебраками. А цій тварюці я не співчуваю. Вона ніяка не велика реформаторша, а велика руйнівниця", - заявив олігарх.

Він упевнений, що Гонтарева не буде видана українським правоохоронцям для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає номер "95 кварталу" за участю Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки про підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої таким, що негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр зазначив, що більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора і що вона, будучи на посаді голови Національного банку, зуміла забезпечити низьку інфляцію та стабільність курсу валюти.

За словами Милованова, зовнішні спостерігачі вважають, що Гонтарева знаходиться під тиском колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського через рішення по Приватбанку. І додав, що нинішня влада є незалежною як від Коломойського, так і від інших олігархів.

Раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору їм. Верьовки в жарті "95 кварталу" про підпал її будинку.

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