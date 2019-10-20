В Киеве по проспекту Победы ограничили движение: как объехать

Сегодня, 20 октября, в Киеве на проспекте Победы ограничили движение ориентировочно до утра 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, сообщается, что движение транспорта ограничено с 07:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста. Также КГГА опубликовала схему возможного объезда перекрытого участка. Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.