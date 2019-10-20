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20 октября 2019, воскресенье, 10:55 245 Карта
Общество 2019-10-20T10:57:04+03:00
Українські Новини
В Киеве по проспекту Победы ограничили движение: как объехать

В Киеве по проспекту Победы ограничили движение: как объехать

Проспект Победы, Шулявский мост, Шулявский путепровод
Спецтехника на Шулявском мосте. Фото: АвтоЦентр
Спецтехника на Шулявском мосте. Фото: АвтоЦентр

Сегодня, 20 октября, в Киеве на проспекте Победы ограничили движение ориентировочно до утра 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что движение транспорта ограничено с 07:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста.

Также КГГА опубликовала схему возможного объезда перекрытого участка.

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. 

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.

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