Если бы не Зеленский, хор Веревки остался бы незамеченным, - Гончарук

По мнению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, номер, с которым выступил хор Веревки остался бы незамеченным не будь Президент Владимир Зеленский бывшим руководителем студии "Квартал 95".

Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам заседания правительства, комментируя номер студии "Квартал 95" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, передают Українські Новини.

"Радоваться и смеяться с горя кого-то другого я не считаю нормальным. Но я считаю, что в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику в общем - это, по моему мнению, дурной тон", - сообщид Гончарук.

Он подчеркнул, что Украина - демократическая страна и каждый может шутить так, как ему вздумается.

Премьер также отметил, что в публичной плоскости у Украины много врагов и каждую ситуацию пытаются интерпретировать так, чтобы преподнести Президента в невыгодном свете.

Как сообщали Українські Новини, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко считает отвратительным номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о песне про поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, лидер партии "Голос" и депутат парламента Святослав Вакарчук - "дном". Также Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в шутке о поджоге ее дома.