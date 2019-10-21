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21 октября 2019, понедельник, 12:57 34
Силовые структуры 2019-10-21T13:06:16+03:00
Українські Новини
Муж Гонтаревой скрыл от полиции сумму убытков вследствие поджога дома

Муж Гонтаревой скрыл от полиции сумму убытков вследствие поджога дома

Убытки, Жукович, Гонтарева, Поджог дома
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Муж бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома в Гореничах Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", - сказал спикер полиции Николай Жукович.

По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара дома. Полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.

Как сообщали Українськi Новини, дом Гонтаревой сгорел в начале сентября из-за брошенной через забор бутылки с зажигательной смесью. В причастности к поджогу дома сама Гонтарева подозревает Игоря Коломойского.

Напомним, что на после выступления хора имени Веревки во время "Вечернего квартала" разгорелся скандал из-за их песни про сгоревший дом экс-главы Нацбанка, на который Вакарчук и Геращенко негативно отреагировали в своих социальных сетях

В понедельник министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Григория Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.

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