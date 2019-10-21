Муж Гонтаревой скрыл от полиции сумму убытков вследствие поджога дома

Муж бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома в Гореничах Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", - сказал спикер полиции Николай Жукович.

По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара дома. Полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.

Как сообщали Українськi Новини, дом Гонтаревой сгорел в начале сентября из-за брошенной через забор бутылки с зажигательной смесью. В причастности к поджогу дома сама Гонтарева подозревает Игоря Коломойского.

Напомним, что на после выступления хора имени Веревки во время "Вечернего квартала" разгорелся скандал из-за их песни про сгоревший дом экс-главы Нацбанка, на который Вакарчук и Геращенко негативно отреагировали в своих социальных сетях.

В понедельник министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Григория Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.