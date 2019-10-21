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21 октября 2019, понедельник, 11:25 389
Политика мира 2019-10-21T11:26:58+03:00
Українські Новини
Франция призвала исключить Турцию из НАТО

Франция призвала исключить Турцию из НАТО

Нато, Франция, Марин Ле Пен, Эрдоган, Турция-Сирия
Марин Ле Пен. Фото: Facebook/MarineLePen
Марин Ле Пен. Фото: Facebook/MarineLePen

Марин Ле Пен, лидер партии французского национального единства, призвала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией в Сирии во время прямого эфира на радиостанции RTL. Об этом сообщает Teller Report.

"Турция нарушила критерии нахождения в НАТО. Необходимо приостановить ее участие в альянсе", - заявила Ле Пен.

Она также призвала прекратить финансирование Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск из северной Сирии и турецкая военная операция в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.

Как сообщали Українські Новини, президент Эрдоган заявил, что Турция не собирается отступать и намерена продолжать военную операцию в Сирии. 

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за конфликта, в котором после ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения.

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