Франция призвала исключить Турцию из НАТО

Марин Ле Пен, лидер партии французского национального единства, призвала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией в Сирии во время прямого эфира на радиостанции RTL. Об этом сообщает Teller Report

"Турция нарушила критерии нахождения в НАТО. Необходимо приостановить ее участие в альянсе", - заявила Ле Пен.

Она также призвала прекратить финансирование Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск из северной Сирии и турецкая военная операция в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.

Как сообщали Українські Новини, президент Эрдоган заявил, что Турция не собирается отступать и намерена продолжать военную операцию в Сирии.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за конфликта, в котором после ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения.