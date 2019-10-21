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21 жовтня 2019, понеділок, 11:25 29
Політика світу 2019-10-21T15:30:03+03:00
Українські Новини
Франція закликала виключити Туреччину з НАТО

Франція закликала виключити Туреччину з НАТО

Нато, Марін Ле Пен, Туреччина-Сирія, Ердоган
Марін Ле Пен. Фото: Facebook/MarineLePen
Марін Ле Пен. Фото: Facebook/MarineLePen

Марін Ле Пен, лідер партії французької національної єдності, закликала припинити членство Туреччини в НАТО у зв'язку з військовою операцією в Сирії під час прямого ефіру на радіостанції RTL. Про це повідомляє Teller Report.

Туреччина порушила критерії знаходження в НАТО. Необхідно призупинити її участь в альянсі", - заявила Ле Пен.

Вона також закликала припинити фінансування Туреччини в рамках програми допомоги кандидатам на вступ до ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виведення американських військ з північної Сирії і турецька військова операція в САР ставлять під питання функціонування НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, президент Ердоган заявив, що Туреччина не збирається відступати і має намір продовжувати військову операцію в Сирії.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій проти Туреччини з-за конфлікту, в якому після ракетних і мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії шестеро мирних жителів загинули і ще 70 отримали поранення.

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