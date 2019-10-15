Конфликт в Сирии: США вводят санкции против Турции

После того, как в Вашингтоне заявилили об эвакуации с севера Сирии около тысячи американских солдат, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.\r\nКак сообщил Трамп в своем Твиттере, санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".\r\nПрезидент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.\r\n"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nStatement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com\/ZCQC7nzmME\r\n— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, ранее повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.\r\nКроме того, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n