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15 октября 2019, вторник, 08:45 179
Мир 2019-10-15T08:46:07+03:00
Українські Новини
Конфликт в Сирии: США вводят санкции против Турции

Конфликт в Сирии: США вводят санкции против Турции

Флаг Турции. Фото: tsn.ua
Флаг Турции. Фото: tsn.ua

После того, как в Вашингтоне заявилили об эвакуации с севера Сирии около тысячи американских солдат, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.

Как сообщил Трамп в своем Твиттере, санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Напомним, ранее повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Кроме того, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

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