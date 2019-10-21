Одессит попал в список самых богатых людей мира по версии Forbes

Уроженец Одессы и американский бизнесмен Влад Шмунис стал новым миллиардером по версии журнала Forbes.

Компания Шмуниса попала в список журнала после заключенного соглашения RingCentral с компанией Avaya, которая специализируется на проектировании, разработке, развертывании и администрировании корпоративных сетей связи. После этого денежное состояние украинца достигло 1,3 миллиарда долларов.

Шмунис и его семья иммигрировали в США в 1970-х годах. После окончания Университета штата Сан-Франциско со степенью магистра в области компьютерных наук, он устроился инженером на работу в стартап Силиконовой долины.

Перед запуском RingCentral в 1992 году Шмунис основал Ring Zero Systems, компанию-разработчика программного обеспечения для корпоративных коммуникаций. Ring Zero была приобретена компанией Motorola в 1998 году за нераскрытую сумму.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп за один год опустился на несколько строчек вниз в списке Forbes, а основатель Amazon Джефф Безос второй раз стал самым богатым американцем.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Украина одна из самых опасных стран для женщин-туристок.